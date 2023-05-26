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26 мая, 16:13

Дачников предупредили, что грядки могут грозить глистами

Иммунолог Андреев: Испачканные в земле руки могут привести к заражению глистами

Испачканные в земле руки могут привести к аскаридозу — это глистное заболевание, которое вызывают черви аскариды. Об этом дачников и огородников предупредил аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Александр Андреев.

"Глисты любят жить в земле и здесь же откладывают яйца. В организм человека паразиты попадают не только вместе с остатками почвы на ягодах или корнеплодах, но и напрямую. Например, через ротовую полость или слизистую глаз, если протереть лицо испачканными в земле руками. Впоследствии они добираются до кишечника, начинают размножаться и провоцируют массу неприятных симптомов", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

К проявлениям аскаридоза относятся тошнота, головные боли, диарея, приступы удушья, а также повышенная утомляемость и кожные высыпания. Эксперт подчеркнул, что яйца гельминтов нельзя разглядеть невооружённым глазом, поэтому нужно тщательно мыть продукты с огорода и не прикасаться к лицу грязными руками.

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Ранее иммунолог Андреев рассказывал, что на огороде через почву можно заразиться и столбняком. Эксперт пояснил, что возбудитель заболевания попадает в землю с выделениями заражённых птиц и животных.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Никита Осипов
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