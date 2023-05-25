Сепсис и не только: Дачникам рассказали, чем можно заразиться при возделывании земли

Во время работы на огороде важно соблюдать меры предосторожности, ведь дачников в почве могут поджидать различные опасные инфекции, например столбняк. Об этом предупредил аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог Александр Андреев. Он пояснил, что возбудитель столбняка попадает в землю с выделениями заражённых птиц и животных.

"В организм человека он способен проникнуть даже через небольшое повреждение на коже — царапину, трещинку, след от занозы. Если ранее заражённый не был привит от столбняка, вероятность летального исхода окажется крайне высока. Самые опасные осложнения инфекции — это сепсис, закупорка лёгочной артерии, инфаркт и сердечная недостаточность", — пояснил врач в беседе с "Газетой.ru".

Медик добавил, что распознать столбняк на ранней стадии можно по сильным головным болям и необычному напряжению мышц. При возникновении таких симптомов стоит как можно быстрее обратиться к врачу.

Кроме того, специалист обратил внимание на паразитарное заболевание токсоплазмоз, которое поражает нервную систему, а также сопровождается судорогами и лихорадкой. Инфекция может вызывать воспаление в мышечной ткани сердца и оболочках мозга. Переносчиком паразитов могут быть кошки. Риск заразиться есть при соприкосновении с остатками их фекалий в песке.

Андреев также упомянул о мышиной лихорадке. Инфекция может попасть в организм в том числе через грязные руки, если в земле остались частички экскрементов грызунов. Заболевание опасно для почек и может спровоцировать заражение крови и отёк лёгких.