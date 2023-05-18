Травматолог назвал самую распространённую у дачников весеннюю травму

Дачники проводят достаточно много времени на грядках и рискуют столкнуться с различными травмами. Чаще всего весной огородники получают переломы лучевой кости или лодыжек. Об этом заявил заведующий травматолого-ортопедическим отделением в Госпитале для ветеранов войн в Санкт-Петербурге Иван Кучеев.

"На даче весной травмы тоже случаются, но чаще всего они несерьёзные — это переломы лучевой кости или переломы лодыжек. Все они хорошо срастаются. Мы в основном лечим переломы проксимального отдела бедренной кости, известные в народе как переломы шейки бедра. Без своевременного и оперативного лечения они имеют низкие перспективы сращения", — отметил он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По словам врача, сотрудники учреждения, как правило, помогают людям старше 60 лет. Многие из этих пациентов получают травмы в быту, когда падают дома. Например, споткнувшись о коврик.