Назван самый травмоопасный летний месяц в России

Самым травматичным летним месяцем у россиян является июнь. К такому выводу пришли аналитики одной из крупнейших российских страховых компаний. Они проанализировали данные по наиболее частым травмам за лето 2022 года.

"Устанавливается стабильно тёплая погода, люди жаждут активности, открывается купальный сезон. А это значит, что добавляются игры на пляже, на спортивных и детских площадках, постоянные работы на дачных и садовых участках. К июлю ситуация корректируется и далее идёт на спад, распределение травм по летним месяцам: в июне — 43,7%, июле — 31,4%, августе — 24,9%", — рассказали "Газета.ru" в компании.

Чаще всего граждане РФ получают травмы, когда занимаются спортом. Страховщики выяснили, что опасность также поджидает россиян во время футбола, волейбола и бокса, а также при катании на скейтах и роликах. Чаще всего за страховкой обращаются из-за переломов, в основном страдают пальцы, кисти рук и предплечье.