Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в июне

Санкт-Петербург, Адлер и Москва оказались наиболее популярными городами, где россияне с детьми чаще всего бронируют отели на июнь 2023 года. Таковы результаты исследования сервиса OneTwoTrip, с которыми ознакомился RT.

Так, в отелях Петербурга в первый месяц лета зарегистрировано 24,2% бронирований, Адлера — 21,3%. А в Москву намерены поехать 13,2% россиян с детьми.

Также среди востребованных направлений числятся Эстосадок (9%), Сочи (8,6%) и Анапа (7,4%). Нередко бронируют отели на июнь в Ростове-на-Дону (4,3%), Казани (4,2%), посёлке Витязево (4,0%) и Геленджике (3,9%).

В качестве зарубежных направлений на июнь чаще выбирают Ереван (10,3% бронирований), а также турецкие Стамбул (9,2%) и Анталью (5,0%). Кроме того, у россиян с детьми вызывают интерес Париж (4,8%), Дубай (4,6%) и Мадрид (3,8%).