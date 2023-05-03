ФСБ фиксирует рост числа поездок из стран Балтии в Россию
Погранслужба ФСБ: Число въехавших в РФ иностранцев в 2023 году выросло на 17%
С января по март 2023 года количество поездок иностранных граждан в Россию выросло на 17,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на данные статистики Погранслужбы ФСБ.
Лидерами по въезду ожидаемо стали жители Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Но любопытно, что на 11,8% увеличилось число иностранцев, прибывших в Россию из стран ЕС. В первую очередь речь здесь идёт о государствах Прибалтики. Больше всего поездок в нашу страну за первые три месяца 2023 года совершили граждане Финляндии (23,6 тысячи) и Эстонии (20,7 тысячи).
"Рост потока обеспечили граждане соседних с Россией европейских стран — Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши, — с которыми есть сухопутная граница", — отмечает издание.
Ранее в Госдуму внесли проект заявления о недопустимости репрессивной политики властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения. В нём российские депутаты требуют от руководства стран Прибалтики и поощряющих русофобию государств Запада соблюдать принципы международного права.
ТАСС / EPA / TOMS KALNINS