ФСБ фиксирует рост числа поездок из стран Балтии в Россию

С января по март 2023 года количество поездок иностранных граждан в Россию выросло на 17,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на данные статистики Погранслужбы ФСБ.

Лидерами по въезду ожидаемо стали жители Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Но любопытно, что на 11,8% увеличилось число иностранцев, прибывших в Россию из стран ЕС. В первую очередь речь здесь идёт о государствах Прибалтики. Больше всего поездок в нашу страну за первые три месяца 2023 года совершили граждане Финляндии (23,6 тысячи) и Эстонии (20,7 тысячи).

"Рост потока обеспечили граждане соседних с Россией европейских стран — Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши, — с которыми есть сухопутная граница", — отмечает издание.