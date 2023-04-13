В Думе подготовили проект заявления о недопустимости дискриминации русскоязычных в Прибалтике

В Госдуму РФ внесли проект заявления о недопустимости репрессивной политики властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения. Соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

В нём говорится, что депутаты Госдумы выступают против любых проявлений дискриминации, требуют от руководства Прибалтийских стран и поощряющих русофобию государств Запада соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление фундаментальных прав русскоязычного населения.

В документе также указано, что в Латвии, Литве и Эстонии проводится репрессивная политика и поощряются национализм и нетерпимость к русским. Кроме того, в странах Балтии нормой стали "жестокие русофобские гонения, травля детей в школах и даже в детских садах, преследование журналистов, уничтожение культурного и мемориального наследия, подмена исторических фактов". Также утверждается, что властями этих трёх стран взят преступный курс на тотальное вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, СМИ и системы образования.

Российские депутаты утверждают, что правительства Прибалтийских республик потакают беззаконию и "грубому попранию" фундаментальных прав и свобод, которые закреплены в конституциях этих государств, законах о нацменьшинствах, социальном обеспечении и образовании. Проект заявления Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 18 апреля.