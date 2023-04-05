В Эстонии забанили 53 домена для просмотра запрещённых российских телеканалов

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) заблокировал доступ к 53 доменам, которые позволяют смотреть запрещённые в Евросоюзе российские телеканалы.

"TTJA закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть запрещённые в ЕС российские телеканалы, и проинформировал об этом интернет-провайдеров", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам главы департамента Кристи Тальвинг, опросы показали снижение доверия к российским телеканалам за год с 40% до 18%, а их цитирование в качестве важных источников — с 33% до 11%. Она считает, что это показывает эффективность "работы по защите эстонского информационного пространства". Причём в прибалтийском государстве уже запрещено вещание 50 российских телеканалов и заблокировано 80 сайтов, на которые наложены санкции.

Тем не менее, по данным ведомства, граждане всё ещё могут получить доступ к русскоязычному контенту: разрешения на вещание есть у Kanal 7, Kanal 7+, Kino 7, Orsent TV, OTV, Semejka, Super Baltic, Super Plus, 3+ Estonia и ETV+. Примечательно, что все они не являются российскими.