Украинский канал ввёл свои "санкции" и вырезал лицо русского актёра из сериала
Телеканал СТБ в новом сериале заменил лицо российского актёра Дубравина на украинца
Украинец Дмитрий Саранков (слева) и российский актёр Прохор Дубравин (справа). Обложка © Kinopoisk.ru / VK / Прохор Дубравин
Телеканал СТБ заменил в украинском телесериале "Последнее письмо любимого" лицо российского актёра Прохора Дубравина на украинца. Об этом сообщил "24-й канал".
Скриншот из трейлера сериала "Последнее письмо любимого" с Дмитрием Саранковым. Фото © YouTube / "Телеканал СТБ"
"В сериале СТБ "Последнее письмо любимого" снялся россиянин Прохор Дубравин. Однако в новом ролике к премьере шоу украинцы заметили, что лица российского актёра в кадре нет. Его лицо заменили украинцем Дмитрием Саранковым", — говорится в публикации.
Трейлер опубликован на YouTube-канале СТБ, но заблокирован к просмотру в России. Причём изначально сериал был снят на русском языке, на что указывает артикуляция актёров, но впоследствии создатели картины наложили украинский дубляж. Это и решение заменить лицо Дубравина связано с российской спецоперацией. Премьера сериала состоится 27 марта.
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