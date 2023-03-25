Украинский канал ввёл свои "санкции" и вырезал лицо русского актёра из сериала

Телеканал СТБ заменил в украинском телесериале "Последнее письмо любимого" лицо российского актёра Прохора Дубравина на украинца. Об этом сообщил "24-й канал".

Скриншот из трейлера сериала "Последнее письмо любимого" с Дмитрием Саранковым. Фото © YouTube / "Телеканал СТБ"

"В сериале СТБ "Последнее письмо любимого" снялся россиянин Прохор Дубравин. Однако в новом ролике к премьере шоу украинцы заметили, что лица российского актёра в кадре нет. Его лицо заменили украинцем Дмитрием Саранковым", — говорится в публикации.

Трейлер опубликован на YouTube-канале СТБ, но заблокирован к просмотру в России. Причём изначально сериал был снят на русском языке, на что указывает артикуляция актёров, но впоследствии создатели картины наложили украинский дубляж. Это и решение заменить лицо Дубравина связано с российской спецоперацией. Премьера сериала состоится 27 марта.