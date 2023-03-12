В Совфеде поставили диагноз Киеву после идеи переименовать Россию в Московию

Украинская инициатива переименовать Россию в Московию является диагнозом и демонстрирует слабоумие киевских пропагандистов. Такое мнение в телеграм-канале высказал глава международного Комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

"Прогрессирующее слабоумие киевских пропагандистов вызывает серьёзную озабоченность. Придумки типа "Московии" указывают на диагноз. Так может дойти до матерщины!" — считает сенатор.

Также он добавил, что парламентарии стран Балтии на этот путь уже ступили.