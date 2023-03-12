В Совфеде поставили диагноз Киеву после идеи переименовать Россию в Московию
Сенатор Карасин: Предложение Украины переименовать Россию в Московию — это диагноз
Украинская инициатива переименовать Россию в Московию является диагнозом и демонстрирует слабоумие киевских пропагандистов. Такое мнение в телеграм-канале высказал глава международного Комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
"Прогрессирующее слабоумие киевских пропагандистов вызывает серьёзную озабоченность. Придумки типа "Московии" указывают на диагноз. Так может дойти до матерщины!" — считает сенатор.
Также он добавил, что парламентарии стран Балтии на этот путь уже ступили.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский ответил на петицию о переименовании России в Московию и поручил премьеру страны Денису Шмыгалю "тщательно проработать" этот вопрос. Петиция о переименовании РФ в Московию набрала необходимые 25 тысяч голосов в феврале. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ придумал для Украины новое название: "Свинский Бандера-рейх".
ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев