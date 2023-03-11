Зеленского в шутку уличили в планах воевать "за контроль над галактикой" из-за маразма с Московией

Украинская инициатива переименовать Россию в Московию является маразмом, не имеет смысла пытаться понять "этих неадекватных людей". Такое мнение высказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя соответствующее поручение лидера Незалежной Владимира Зеленского.

"Он (Зеленский. — Прим. Лайфа.) начал сыпать маразмами. Думаю, скоро они [украинцы] назовут нас инопланетянами и будут сражаться за контроль над галактикой. Пытаться понять этих неадекватных людей нет смысла. Нужно освобождать южнорусские земли от их власти", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".