Зеленского в шутку уличили в планах воевать "за контроль над галактикой" из-за маразма с Московией
Рогов посчитал маразмом украинскую инициативу переименовать Россию в Московию
Украинская инициатива переименовать Россию в Московию является маразмом, не имеет смысла пытаться понять "этих неадекватных людей". Такое мнение высказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя соответствующее поручение лидера Незалежной Владимира Зеленского.
"Он (Зеленский. — Прим. Лайфа.) начал сыпать маразмами. Думаю, скоро они [украинцы] назовут нас инопланетянами и будут сражаться за контроль над галактикой. Пытаться понять этих неадекватных людей нет смысла. Нужно освобождать южнорусские земли от их власти", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос переименования России в "Московию", а слово "русский" в "московский". Решение было принято в связи с преодолением соответствующей петиции порога в 25 тысяч голосов. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ придумал для Украины новое название: "Свинский Бандера-рейх".
ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO