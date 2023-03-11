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11 марта, 13:00

Зеленского в шутку уличили в планах воевать "за контроль над галактикой" из-за маразма с Московией

Рогов посчитал маразмом украинскую инициативу переименовать Россию в Московию

Украинская инициатива переименовать Россию в Московию является маразмом, не имеет смысла пытаться понять "этих неадекватных людей". Такое мнение высказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя соответствующее поручение лидера Незалежной Владимира Зеленского.

"Он (Зеленский. — Прим. Лайфа.) начал сыпать маразмами. Думаю, скоро они [украинцы] назовут нас инопланетянами и будут сражаться за контроль над галактикой. Пытаться понять этих неадекватных людей нет смысла. Нужно освобождать южнорусские земли от их власти", сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Слуцкий отказался спорить с Зеленским из-за "наркофантазий" о Московии

Слуцкий отказался спорить с Зеленским из-за "наркофантазий" о Московии

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос переименования России в "Московию", а слово "русский" в "московский". Решение было принято в связи с преодолением соответствующей петиции порога в 25 тысяч голосов. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ придумал для Украины новое название: "Свинский Бандера-рейх".

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO

Матвей Константинов
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