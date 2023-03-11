Schweinisch Bandera-Reich: Медведев подобрал для Украины новое название в ответ на идею о Московии

"Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну, что тут сказать... Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!" — написал он у себя в телеграм-канале.