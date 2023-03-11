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11 марта, 09:28

Schweinisch Bandera-Reich: Медведев подобрал для Украины новое название в ответ на идею о Московии

Медведев предложил переименовать Украину в "Свинский Бандера-рейх"

<p>Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/dm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Медведев</a></p>

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обложка © VK / Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев придумал для Украины новое название в ответ на поручение лидера Незалежной Владимира Зеленского проработать возможность переименования России в Московию. Зампред Совбеза считает подходящим вариантом "Свинский Бандера-рейх".

"Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну, что тут сказать... Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!" написал он у себя в телеграм-канале.

Захарова сделала важный вывод из приказа Зеленского о переименовании России в Московию

Захарова сделала важный вывод из приказа Зеленского о переименовании России в Московию

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский ответил на петицию о переименовании России в Московию и поручил премьеру страны Денису Шмыгалю "тщательно проработать" этот вопрос. Петиция о переименовании РФ в Московию набрала необходимые 25 тысяч голосов в феврале. Она появилась на сайте главы государства в ноябре 2022 года.

Андрей Бражников
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