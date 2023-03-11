Слуцкий отказался спорить с Зеленским из-за "наркофантазий" о Московии
Слуцкий назвал "наркофантазией" поручение Зеленского о переименовании России в Московию
Неадекватность президента Украины продолжает толкать его страну к бездне, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя изучение в Киеве возможности переименовать Россию в Московию.
"Последствия, считаю, в первую очередь должен просчитать консилиум наркологов и психиатров. Неадекватность и наркозависимость главаря украинского режима продолжают толкать Украину в бездну", — написал он в телеграм-канале.
Слуцкий не захотел вступать в дискуссию по данному вопросу с "бункерным обитателем", предлагая новые названия для Украины. По его словам, "Великая Россия была и останется Великой Россией вне зависимости от наркофантазий Зеленского".
Напомним, Владимир Зеленский поручил премьер-министру Незалежной Денису Шмыгалю изучить вопрос переименования России в "Московию", а слово "русский" в "московский". Ранее соответствующая петиция набрала 25 тысяч голосов.
ТАСС / Терещенко Михаил