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11 марта, 11:33

Слуцкий отказался спорить с Зеленским из-за "наркофантазий" о Московии

Слуцкий назвал "наркофантазией" поручение Зеленского о переименовании России в Московию

Неадекватность президента Украины продолжает толкать его страну к бездне, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя изучение в Киеве возможности переименовать Россию в Московию.

"Последствия, считаю, в первую очередь должен просчитать консилиум наркологов и психиатров. Неадекватность и наркозависимость главаря украинского режима продолжают толкать Украину в бездну", написал он в телеграм-канале.

Слуцкий не захотел вступать в дискуссию по данному вопросу с "бункерным обитателем", предлагая новые названия для Украины. По его словам, "Великая Россия была и останется Великой Россией вне зависимости от наркофантазий Зеленского".

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Напомним, Владимир Зеленский поручил премьер-министру Незалежной Денису Шмыгалю изучить вопрос переименования России в "Московию", а слово "русский" в "московский". Ранее соответствующая петиция набрала 25 тысяч голосов.

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ТАСС / Терещенко Михаил

Матвей Константинов
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