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4 апреля, 12:31

Россиянам больше не будут продавать недвижимость в Литве

Парламент Литвы принял закон о запрете россиянам покупать в стране недвижимость

Сейм (парламент) Литвы принял закон, запрещающий гражданам России приобретать в стране недвижимость, а также приостанавливающий предоставление литовского гражданства и рассмотрение просьб о выдаче вида на жительство (ВНЖ). "За" проголосовали 76 депутатов, "против" — 13, ещё 34 воздержались. Причина — спецоперация России на Украине.

Обращения за временным видом на жительство и за гражданством не будут рассматриваться в течение года. Ограничения не касаются россиян, уже имеющих ВНЖ любого типа, а также тех, кто унаследовал имущество. Изначально литовские депутаты хотели распространить этот закон и на граждан Белоруссии, но потом передумали.

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А в Латвии сочли угрозой субтитры на русском. Депутаты Сейма от правящей партии "Национальное объединение" предложили поправки в законодательство, запрещающие их.

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ТАСС / AP / Mstyslav Chernov

Никита Никонов
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