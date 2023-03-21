Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 20:20

В Латвии сочли угрозой субтитры на русском языке

Депутаты Сейма Латвии предложили запретить субтитры к фильмам на русском языке

В Латвии призвали запретить субтитры к фильмам на русском языке. Такие поправки к закону о госязыке предложили депутаты Сейма от правящей партии "Национальное объединение".

"Параллельные титры на латышском и русском языках появились во время оккупации для удобства переселенцев из СССР", — цитирует депутатов портал Delfi.lv.

По мнению авторов законопроекта, подобная практика создаёт ложное убеждение, что Латвия — это часть глобального Русского мира. Они считают, что фильмы должны снабжаться титрами на официальных языках ЕС, но не на русском.

"Привет, друг": Латвийского политика захейтили из-за ролика на русском языке, который он отправил Кличко

"Привет, друг": Латвийского политика захейтили из-за ролика на русском языке, который он отправил Кличко

Ранее Лайф писал, что руководство Киево-Могилянской академии, одном из старейших украинских вузов, запретило говорить по-русски в стенах учреждения.

Обложка ©

Flickr / Saeima

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Латвия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров