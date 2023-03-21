В Латвии сочли угрозой субтитры на русском языке
Депутаты Сейма Латвии предложили запретить субтитры к фильмам на русском языке
В Латвии призвали запретить субтитры к фильмам на русском языке. Такие поправки к закону о госязыке предложили депутаты Сейма от правящей партии "Национальное объединение".
"Параллельные титры на латышском и русском языках появились во время оккупации для удобства переселенцев из СССР", — цитирует депутатов портал Delfi.lv.
По мнению авторов законопроекта, подобная практика создаёт ложное убеждение, что Латвия — это часть глобального Русского мира. Они считают, что фильмы должны снабжаться титрами на официальных языках ЕС, но не на русском.
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Ранее Лайф писал, что руководство Киево-Могилянской академии, одном из старейших украинских вузов, запретило говорить по-русски в стенах учреждения.
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