В Латвии сочли угрозой субтитры на русском языке

В Латвии призвали запретить субтитры к фильмам на русском языке. Такие поправки к закону о госязыке предложили депутаты Сейма от правящей партии "Национальное объединение".

"Параллельные титры на латышском и русском языках появились во время оккупации для удобства переселенцев из СССР", — цитирует депутатов портал Delfi.lv.

По мнению авторов законопроекта, подобная практика создаёт ложное убеждение, что Латвия — это часть глобального Русского мира. Они считают, что фильмы должны снабжаться титрами на официальных языках ЕС, но не на русском.