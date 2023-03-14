Правительство Литвы потребовало блокировки IP-адресов российского ТВ

В Литве комиссия по радио и телевидению при правительстве начала требовать от интернет-провайдеров блокировки IP-адресов подсанкционных российских телеканалов. Об этом сообщила пресс-служба литовского кабмина.

"Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение обязать интернет-провайдеров удалить доступность IP-адресов, которые позволяют смотреть... российские телеканалы НТВ, Первый канал, "Россия-1", "Россия 24" и "РТР Планета", которые находятся под санкциями Евросоюза", — сообщили там.

Решение об этом было принято ещё 8 марта. Предполагается, что реализовано оно будет на этой неделе. В литовском кабмине напомнили местным компаниям, что "за нарушение международных санкций предусмотрена административная и уголовная ответственность".

Как пояснили в Правительстве Литвы, ещё в прошлом году в стране приняли поправки, которые запретили ретрансляцию и онлайн-распространение российских теле- и радиоканалов. Однако на деле некоторые из них оставались доступными в Интернете.