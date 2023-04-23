Посол КНР привёл в бешенство украинцев с прибалтами экскурсом в историю СССР

Прибалтийские страны и Украина пришли в ярость после слов посла КНР во Франции Лю Шайе, который заявил, что Крым давно принадлежал России и незаконно был передан Киеву по распоряжению Никиты Хрущёва, а постсоветские государства вообще имеют неопределённый статус.

Лю Шайе давал интервью французскому каналу LCI. Журналист решил подловить посла и спросил: "Чей Крым?" Дипломат не только сказал, что полуостров изначально был российским, но и доходчиво объяснил позицию. Француз возмутился и парировал, что по международному праву Крым — это субъект Украины.

"По международному праву бывшие республики Советского Союза вообще не имеют никакого статуса. Потому что нет международного договора, который бы конкретизировал их статус как суверенных стран", — ответил посол КНР.

После этого Прибалтика и Украина недовольно загудели. Украинский посол во Франции написал в "Твиттере", что Лю Шайе, видимо, не разбирается в географии. А глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич потребовал от Пекина пояснений ситуации и опровержения, назвав высказывания "совершенно неприемлемыми". Волна негодования докатилась и до Литвы.

"Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю в "посредничестве в мире на Украине", то вот китайский посол, утверждающий, что Крым — это Россия, а границы наших стран не имеют законной основы", — написал в соцсети министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.

А в Эстонии сочли позицию китайского дипломата "какой-то непонятной". Глава МИД Маргус пообещал в беседе с журналистами, что вызовет посла КНР для дачи разъяснений, а также посетовал, что такие "неправильные" взгляды имеют место быть.