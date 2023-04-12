Западным странам следует научиться уважать мнение других государств и перестать их учить. Такое мнение высказал обозреватель китайского издания "Хуаньцю шибао" Чжао Цзяньдун на фоне ситуации на Украине.

"Им срочно необходимо усвоить урок взаимного уважения: они должны признавать различия и понимать, что у других есть те же естественные права, что и у них", — отметил колумнист.

Как он указал, Запад постоянно пытается учить другие страны, что очень раздражает остальных участников международных отношений. Кроме того, Чжао Цзяньдун добавил, что в вопросе Украины США и Европа снова вспомнили "о своей старой дурной привычке, действуя так, будто их мнение — единственно правильное и остальные просто обязаны им руководствоваться".

Также китайский обозреватель заметил, что потери Европы, связанные с украинским конфликтом, постепенно заставляют её изменить собственные взгляды и дистанцироваться от политики США. В качестве примера журналист привёл заявления французского президента Эмманюэля Макрона после его визита в КНР.