На Украине заявили, что у Китая нет прав на Тайвань
Глава комитета Рады Украины Мережко заявил, что у Китая нет прав на Тайвань
Претензии Китая на Тайвань являются безосновательными, Пекин не обладает законными правами на остров. Об этом заявил глава Комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко.
"КПК (Коммунистическая партия Китая. — Прим. Лайфа) продолжает кричать, что Тайвань принадлежит им. Но это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе", — написал Мережко в "Твиттере".
По утверждению депутата, "неопровержимая истина" якобы заключается в том, что "Китай не имеет законных претензий на Тайвань".
Ранее глава Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол оценил оборонные возможности Тайваня, назвав их недостаточными для противостояния КНР. При этом он указал, что Америка, так же как и Тайбэй, не хочет военного столкновения с Китаем.
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