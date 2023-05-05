Назван топ-5 самых популярных у россиян летних курортов

В предвкушении летнего отпуска многие приобретают путёвки на море уже весной. Какие страны вошли в список самых популярных среди российских туристов в 2023 году, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" гендиректор туроператора Spase Travel Артур Мурадян.

Несмотря на то что пандемия ковида официально объявлена завершённой, о восстановлении допандемийного спроса говорить пока рано. Из-за ограничений покупки туров в Турцию упали на 40%, хотя в этом сезоне прошлогодние показатели подскочили на 25%.

"Конечно, самым доступным и востребованным направлением остаётся Турция — это более 1200 рейсов в неделю", — сказал Мурадян.