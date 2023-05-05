КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 14:18

Назван топ-5 самых популярных у россиян летних курортов

Эксперт Мурадян: Неизменно популярным у россиян направлением остаётся Турция

В предвкушении летнего отпуска многие приобретают путёвки на море уже весной. Какие страны вошли в список самых популярных среди российских туристов в 2023 году, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" гендиректор туроператора Spase Travel Артур Мурадян.

Несмотря на то что пандемия ковида официально объявлена завершённой, о восстановлении допандемийного спроса говорить пока рано. Из-за ограничений покупки туров в Турцию упали на 40%, хотя в этом сезоне прошлогодние показатели подскочили на 25%.

"Конечно, самым доступным и востребованным направлением остаётся Турция — это более 1200 рейсов в неделю", — сказал Мурадян.

По словам эксперта, среди россиян по-прежнему востребованы туры в Египет, Юго-Восточную Азию, Таиланд, а также Объединённые Арабские Эмираты.

Почему Турция может вспыхнуть перед туристическим сезоном

Почему Турция может вспыхнуть перед туристическим сезоном

Ранее эксперт по туризму объяснила, почему российские курорты не заменят дорожающую Турцию. При этом в отелях Сочи на лето уже распроданы почти все стандартные номера. Речь идёт о гостиницах в Лазаревском и Адлере.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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