Назван топ-5 самых популярных у россиян летних курортов
Эксперт Мурадян: Неизменно популярным у россиян направлением остаётся Турция
В предвкушении летнего отпуска многие приобретают путёвки на море уже весной. Какие страны вошли в список самых популярных среди российских туристов в 2023 году, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" гендиректор туроператора Spase Travel Артур Мурадян.
Несмотря на то что пандемия ковида официально объявлена завершённой, о восстановлении допандемийного спроса говорить пока рано. Из-за ограничений покупки туров в Турцию упали на 40%, хотя в этом сезоне прошлогодние показатели подскочили на 25%.
"Конечно, самым доступным и востребованным направлением остаётся Турция — это более 1200 рейсов в неделю", — сказал Мурадян.
По словам эксперта, среди россиян по-прежнему востребованы туры в Египет, Юго-Восточную Азию, Таиланд, а также Объединённые Арабские Эмираты.
Ранее эксперт по туризму объяснила, почему российские курорты не заменят дорожающую Турцию. При этом в отелях Сочи на лето уже распроданы почти все стандартные номера. Речь идёт о гостиницах в Лазаревском и Адлере.
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