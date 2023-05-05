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5 мая, 13:49

ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса

Глава ВОЗ Гебрейесус объявил об отмене статуса пандемии CoViD-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение об отмене режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, который действовал с 2020 года. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, такие рекомендации ему дали эксперты ВОЗ.

"Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по CoViD-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC) CoViD-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии", — сказал он.

Пандемией вспышку коронавирусной инфекции ВОЗ объявила 11 марта 2020 года. На тот момент в России было заражено всего лишь 20 человек. Затем эта цифра начала стремительно расти, а уже менее чем через месяц в Москве ввели пропускной режим и объявили самоизоляцию.

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Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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