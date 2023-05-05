ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение об отмене режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, который действовал с 2020 года. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, такие рекомендации ему дали эксперты ВОЗ.

"Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по CoViD-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC) CoViD-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии", — сказал он.