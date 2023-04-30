В мае россиянам предрекли новую волну коронавируса

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России может начаться в мае. Об этом сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Последняя волна довольно небольшая. Сказать твёрдо, что больше волн не будет, наверное, нельзя. Вполне возможно, что волна будет — где-нибудь, может, даже и в мае, но она не будет значительной, это ясно", — заявил Альтштейн в беседе с ТАСС.

Вирусолог отметил, что последняя волна заболеваемости была зафиксирована в январе, на её пике регистрировалось примерно 13 тысяч случаев. Однако, по мнению эксперта, снижение всё-таки идёт медленными темпами. Максимальное количество заболевших ковидом в период вероятного подъёма заболеваемости может колебаться в пределах 10–20 тысяч, подытожил Альтштейн.