Россиянам рассказали, надо ли бояться нового варианта коронавируса "арктур"

Новые варианты коронавируса появляются постоянно, но новый подвид вируса "арктур" не спровоцирует всплеск заболеваемости. Об этом рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, в РФ на данный момент существует 611 различных подвидов ковида, хотя сама заболеваемость невысока. Несмотря на изменчивость и мутантность вируса, в стране не предвидится вспышки инфицирования, считает эксперт.

"Пока оснований говорить, что в России начнётся новая вспышка заболеваний, попросту нет. То есть сейчас будут продолжать появляться новые варианты вируса, которые тем не менее не ведут к росту заболеваемости", — отметил Альтштейн в беседе с NEWS.ru.