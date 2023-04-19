Россиянам рассказали, надо ли бояться нового варианта коронавируса "арктур"
Вирусолог Альтштейн: Подвид ковида "арктур" не спровоцирует рост заболеваемости
Новые варианты коронавируса появляются постоянно, но новый подвид вируса "арктур" не спровоцирует всплеск заболеваемости. Об этом рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По его словам, в РФ на данный момент существует 611 различных подвидов ковида, хотя сама заболеваемость невысока. Несмотря на изменчивость и мутантность вируса, в стране не предвидится вспышки инфицирования, считает эксперт.
"Пока оснований говорить, что в России начнётся новая вспышка заболеваний, попросту нет. То есть сейчас будут продолжать появляться новые варианты вируса, которые тем не менее не ведут к росту заболеваемости", — отметил Альтштейн в беседе с NEWS.ru.
Ранее Лайф писал о том, что в России выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса с названием "арктур". Об этом рассказали в Роспотребназоре. Болезнь протекает в лёгкой форме, но заразиться ей очень легко. Ранее этот подвид обнаружили в Индии.
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