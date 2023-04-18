Родом из Индии: В России выявлены заболевшие новым штаммом коронавируса

В России выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса с необычным названием "арктур". Об этом информирует во вторник пресс-служба Роспотребназора. Болезнь протекает в лёгкой форме, но вот заразиться ей очень легко, предупреждают в ведомстве.

"По предварительным данным, "арктур" может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью", — заявили в Роспотребнадзоре.

"Арктур" — новый вариант коронавируса с кодовым названием XBB.1.16. Он образовался по тому же механизму, что и "дельтакрон". Новый штамм появился в Индии, где отметили взрывной рост заболеваемости — за сутки было зарегистрировано почти 4000 новых случаев болезни. Затем "арктур" появился в Израиле и Сингапуре, а вскоре добрался и до Европы. Он точно заразнее "кракена", но специалисты ВОЗ не видят изменений в тяжести заболевания у заразившихся.