Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 12:31

Онищенко объявил о конце пандемии коронавируса

Онищенко заявил, что пандемия коронавируса завершилась спустя три года и три месяца

Пандемия ковида закончилась, теперь следует проанализировать полученный опыт, а также увековечить подвиг врачей через создание культурных объектов, в том числе фильмов. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Пандемия коронавируса, пройдя полных три года и вот уже три месяца в этом году, считайте, закончилась", — отметил он на конференции "Неделя медицинского образования – 2023".

Медик рассказал о последствиях ковида для конечностей на примере Костомарова

Медик рассказал о последствиях ковида для конечностей на примере Костомарова

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус высказал мнение, что в 2023 году пандемия завершится. Он добавил, что эти годы "преподали урок", продемонстрировав важность инвестиций в здравоохранение, научные исследования и международное сотрудничество.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Геннадий Онищенко
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров