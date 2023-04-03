Онищенко объявил о конце пандемии коронавируса
Онищенко заявил, что пандемия коронавируса завершилась спустя три года и три месяца
Пандемия ковида закончилась, теперь следует проанализировать полученный опыт, а также увековечить подвиг врачей через создание культурных объектов, в том числе фильмов. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Пандемия коронавируса, пройдя полных три года и вот уже три месяца в этом году, считайте, закончилась", — отметил он на конференции "Неделя медицинского образования – 2023".
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус высказал мнение, что в 2023 году пандемия завершится. Он добавил, что эти годы "преподали урок", продемонстрировав важность инвестиций в здравоохранение, научные исследования и международное сотрудничество.
ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков