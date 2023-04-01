Медик рассказал о последствиях ковида для конечностей на примере Костомарова

У многих переболевших коронавирусом людей наблюдается проблема нарушения микроциркуляции крови, особенно у тех, кто перенёс болезнь в средней или тяжёлой форме. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской фирмы Николай Крючков. Он считает, что похожий случай произошёл и с фигуристом Романом Костомаровым.

По словам специалиста, на момент поступления в больницу состояние спортсмена было достаточно тяжёлым — и потребовалось использование аппаратов ЭКМО и ИВЛ. Зачастую при таких условиях возникает внутрибольничная инфекция.

"Бывает и так, что внутрибольничная инфекция оказывается устойчивой к лечению разнообразными антибиотиками, и это, вероятно, случай Романа Костомарова. Инфекция поразила внутренние органы, а в конечностях, где кровоток объективно меньше, потребовалась ампутация. Если был ковид, то вся эта история, по сути, является его осложнением", — сказал эксперт в беседе с kp.ru.

Иммунолог отметил, что на данный момент неизвестен оптимальный способ лечения постковидного нарушения микроциркуляции крови. Медики используют вещества, увеличивающие просвет сосудов или расслабляющие мелкие кровеносные сосуды.