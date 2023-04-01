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1 апреля, 08:02

Медик рассказал о последствиях ковида для конечностей на примере Костомарова

Иммунолог Крючков сообщил об опасности "синдрома Костомарова" для перенёсших ковид

У многих переболевших коронавирусом людей наблюдается проблема нарушения микроциркуляции крови, особенно у тех, кто перенёс болезнь в средней или тяжёлой форме. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской фирмы Николай Крючков. Он считает, что похожий случай произошёл и с фигуристом Романом Костомаровым.

По словам специалиста, на момент поступления в больницу состояние спортсмена было достаточно тяжёлым — и потребовалось использование аппаратов ЭКМО и ИВЛ. Зачастую при таких условиях возникает внутрибольничная инфекция.

"Бывает и так, что внутрибольничная инфекция оказывается устойчивой к лечению разнообразными антибиотиками, и это, вероятно, случай Романа Костомарова. Инфекция поразила внутренние органы, а в конечностях, где кровоток объективно меньше, потребовалась ампутация. Если был ковид, то вся эта история, по сути, является его осложнением", — сказал эксперт в беседе с kp.ru.

Иммунолог отметил, что на данный момент неизвестен оптимальный способ лечения постковидного нарушения микроциркуляции крови. Медики используют вещества, увеличивающие просвет сосудов или расслабляющие мелкие кровеносные сосуды.

США решили рассекретить данные разведки о происхождении ковида

США решили рассекретить данные разведки о происхождении ковида

Недавно учёные из Орла выяснили, что ковид изменяет ход кровотока в организме человека в кистях рук, голенях и ступнях. После этого заболевания нижние и верхние конечности не получают нужный кислород и питательные вещества, в них нарушается микроциркуляция крови.

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. У него развился сепсис, врачи были вынуждены ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках. Затем стало известно о поражении части головного мозга спортсмена, он пережил два инсульта. Позже из-за сепсиса спортсмену удалили пальцы на левой руке. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию. Жена Костомарова Домнина опровергла информацию о его переводе в зарубежную клинику. Мать фигуриста подтвердила её слова.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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