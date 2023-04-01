Медик рассказал о последствиях ковида для конечностей на примере Костомарова
Иммунолог Крючков сообщил об опасности "синдрома Костомарова" для перенёсших ковид
У многих переболевших коронавирусом людей наблюдается проблема нарушения микроциркуляции крови, особенно у тех, кто перенёс болезнь в средней или тяжёлой форме. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской фирмы Николай Крючков. Он считает, что похожий случай произошёл и с фигуристом Романом Костомаровым.
По словам специалиста, на момент поступления в больницу состояние спортсмена было достаточно тяжёлым — и потребовалось использование аппаратов ЭКМО и ИВЛ. Зачастую при таких условиях возникает внутрибольничная инфекция.
"Бывает и так, что внутрибольничная инфекция оказывается устойчивой к лечению разнообразными антибиотиками, и это, вероятно, случай Романа Костомарова. Инфекция поразила внутренние органы, а в конечностях, где кровоток объективно меньше, потребовалась ампутация. Если был ковид, то вся эта история, по сути, является его осложнением", — сказал эксперт в беседе с kp.ru.
Иммунолог отметил, что на данный момент неизвестен оптимальный способ лечения постковидного нарушения микроциркуляции крови. Медики используют вещества, увеличивающие просвет сосудов или расслабляющие мелкие кровеносные сосуды.
Недавно учёные из Орла выяснили, что ковид изменяет ход кровотока в организме человека в кистях рук, голенях и ступнях. После этого заболевания нижние и верхние конечности не получают нужный кислород и питательные вещества, в них нарушается микроциркуляция крови.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. У него развился сепсис, врачи были вынуждены ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках. Затем стало известно о поражении части головного мозга спортсмена, он пережил два инсульта. Позже из-за сепсиса спортсмену удалили пальцы на левой руке. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию. Жена Костомарова Домнина опровергла информацию о его переводе в зарубежную клинику. Мать фигуриста подтвердила её слова.
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