Жена Костомарова ответила на слухи о его переводе в немецкую клинику
Жена Костомарова Домнина опровергла информацию о его переводе в зарубежную клинику
Оксана Домнина и Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
В семье Романа Костомарова не обсуждается его перевод в зарубежную клинику. Об этом рассказала супруга олимпийского чемпиона Оксана Домнина.
"В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берётся такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику", — сказала она в беседе с ТАСС.
По её словам, лечение Костомарова идёт по плану, для этого привлекают лучших внештатных сотрудников необходимого для фигуриста направления.
Ранее ряд СМИ сообщали о том, что олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова якобы готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления.
Напомним, Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Через некоторое время у него развился сепсис, поэтому врачи были вынуждены ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках. Затем стало известно о поражении части головного мозга спортсмена, он пережил два инсульта. Позже из-за сепсиса спортсмену удалили пальцы на левой руке. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию.