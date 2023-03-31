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31 марта, 13:38

Жена Костомарова ответила на слухи о его переводе в немецкую клинику

Жена Костомарова Домнина опровергла информацию о его переводе в зарубежную клинику

<p>Оксана Домнина и Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

В семье Романа Костомарова не обсуждается его перевод в зарубежную клинику. Об этом рассказала супруга олимпийского чемпиона Оксана Домнина.

"В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берётся такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику", — сказала она в беседе с ТАСС.

По её словам, лечение Костомарова идёт по плану, для этого привлекают лучших внештатных сотрудников необходимого для фигуриста направления.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова якобы готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления.

Напомним, Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Через некоторое время у него развился сепсис, поэтому врачи были вынуждены ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках. Затем стало известно о поражении части головного мозга спортсмена, он пережил два инсульта. Позже из-за сепсиса спортсмену удалили пальцы на левой руке. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию.

Илья Суриков
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