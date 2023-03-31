Жена Костомарова ответила на слухи о его переводе в немецкую клинику

В семье Романа Костомарова не обсуждается его перевод в зарубежную клинику. Об этом рассказала супруга олимпийского чемпиона Оксана Домнина.

"В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берётся такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику", — сказала она в беседе с ТАСС.

По её словам, лечение Костомарова идёт по плану, для этого привлекают лучших внештатных сотрудников необходимого для фигуриста направления.