Врачи намерены начинать готовить Костомарова к протезированию

После хирургического вмешательства олимпийский чемпион Роман Костомаров пришёл в себя. Сейчас он готовится к протезированию, сообщает RT со ссылкой на источник.

У фигуриста убрали трахеостому, аппарат искусственной вентиляции лёгких отключён. Сейчас врачи проводят мониторинг, чтобы убедиться в том, что состояние Костомарова стабильно. Решается вопрос о переходе к протезированию. Источник издания добавил, что фигурист находится в сознании и готов к началу процесса реабилитации.