Врачи намерены начинать готовить Костомарова к протезированию
RT: Костомаров полностью пришёл в себя и уже может начинать готовиться к протезированию
После хирургического вмешательства олимпийский чемпион Роман Костомаров пришёл в себя. Сейчас он готовится к протезированию, сообщает RT со ссылкой на источник.
У фигуриста убрали трахеостому, аппарат искусственной вентиляции лёгких отключён. Сейчас врачи проводят мониторинг, чтобы убедиться в том, что состояние Костомарова стабильно. Решается вопрос о переходе к протезированию. Источник издания добавил, что фигурист находится в сознании и готов к началу процесса реабилитации.
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Ранее друг Романа Костомарова, серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что состояние фигуриста улучшается. Напомним, в январе этого года Костомарова госпитализировали с пневмонией. У спортсмена развился сепсис, из-за которого врачам пришлось ампутировать стопы и несколько пальцев на руках. Позже стало известно о поражении части головного мозга фигуриста, он пережил два инсульта. Через некоторое время Костомарову удалили пальцы на левой руке.
ТАСС / Пётр Ковалёв