"Рад, что ему становится лучше": Фигурист Меньшов уверен, что россияне увидят Костомарова с улыбкой на лице
Фигурист Меньшов: Рад, что Костомарову становится лучше
Российский фигурист Константин Меньшов поддержал своего коллегу Романа Костомарова. В беседе с RT чемпион России тепло отозвался о своём друге, подчеркнув, что Костомаров — очень сильный человек.
"Мы все переживаем за него очень сильно. Я желаю ему держаться, верить в лучшее, всё будет хорошо. Я очень рад, что ему становится лучше", — отметил Меньшов.
Он также выразил уверенность, что медики окажут всю необходимую помощь Костомарову, чтобы россияне снова увидели его с улыбкой на лице.
Напомним, ещё в январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. Почти сразу стало понятно, что ситуация очень серьёзная. У спортсмена развился сепсис, из-за которого врачам пришлось ампутировать стопы и несколько пальцев на руках. Затем у него зафиксировали поражение части головного мозга и он пережил два инсульта. Лайф также рассказывал, что Костомаров перенёс ещё одну операцию по ампутации: на этот раз ему удалили пальцы на левой руке.
ТАСС / Елена Никитченко