"Рад, что ему становится лучше": Фигурист Меньшов уверен, что россияне увидят Костомарова с улыбкой на лице

Российский фигурист Константин Меньшов поддержал своего коллегу Романа Костомарова. В беседе с RT чемпион России тепло отозвался о своём друге, подчеркнув, что Костомаров — очень сильный человек.

"Мы все переживаем за него очень сильно. Я желаю ему держаться, верить в лучшее, всё будет хорошо. Я очень рад, что ему становится лучше", — отметил Меньшов.