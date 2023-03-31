Врачей Коммунарки отстранили от лечения Костомарова и готовят его к перевозке в Германию
Романа Костомарова готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления
Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления. Как стало известно Mash, всех врачей больницы в Коммунарке отстранили от работы со звёздным пациентом.
Фигуриста уже начали вести немецкие специалисты по телемедицине. Для предстоящей транспортировки за границу состояние больного пытаются стабилизировать. Сейчас к Костомарову пускают только ограниченный круг лиц, чтобы не допустить утечек.
Напомним, в январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. У него развился сепсис, и врачам пришлось ампутировать стопы и несколько пальцев на руках. Позже сообщалось о поражении части головного мозга спортсмена, он пережил два инсульта. Впоследствии Костомарову удалили пальцы на левой руке из-за всё того же сепсиса. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию.