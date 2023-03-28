Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

28 марта, 13:23
3110

Врач дал позитивный прогноз насчёт возвращения Костомарова в спорт

Реабилитолог Терновой: Костомаров сможет вернуться в спорт после установки биопротезов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров сможет вернуться в спорт, хотя на реабилитацию потребуется много времени. Таким мнением поделился в беседе с изданием Sport 24 заведующий отделением медицинской реабилитации Константин Терновой.

"По моим представлениям, Романа можно будет привлекать к протезированию через три месяца. Костомаров пережил два инсульта, у него дефицит, поэтому восстановление предстоит долгое. Для протезирования он должен быть полностью здоров и выписан из реанимации. После этого можно работать над бионическими протезами", — сказал он.

Терновой отметил, что не стоит рассчитывать на какой-то фантастический протез, "как у Люка Скайуокера", но современные технологии всё же позволят вернуться фигуристу в спорт.

"Это очень индивидуальный процесс. Над этим нужно работать непосредственно с Костомаровым. Сможет ли Костомаров снова заниматься спортом? Всё будет зависеть от реабилитации, но бионические протезы могут дать такую возможность", — считает реабилитолог.

Врачи намерены начинать готовить Костомарова к протезированию

Врачи намерены начинать готовить Костомарова к протезированию

Такое же мнение разделяет травматолог Королёв: сегодня пациенты с биопротезом стопы вполне способны передвигаться без трудностей. По словам врача, некоторые из спортсменов даже играют в хоккей с бионической ногой.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Фомичёв

Ирина Фальке
  • Новости
  • Роман Костомаров
  • Фигурное катание
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров