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28 марта, 11:03

Врач рассказал, сможет ли Костомаров ходить с бионическим протезом стопы

Травматолог Королёв: Роман Костомаров сможет ходить с бионическим протезом стопы

<p>Роман Костомаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs</p>

Роман Костомаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров сможет ходить с бионическим протезом стопы, если ему понадобится данная операция, заявил заведующий отделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья Максим Королёв в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, благодаря современным технологиям пациенты с бионической ногой даже играют в хоккей.

"Я занимаюсь хоккеем профессионально в Ночной хоккейной лиге. Со мной играет пациент. Я узнал, что у него полностью бионический протез ноги, через год, когда он приехал ко мне на обследование как к врачу. А так я не знал, что у него протез", — признался медик.

Врачи сумели остановить развитие некроза у Костомарова

Врачи сумели остановить развитие некроза у Костомарова

Напомним, в январе этого года Костомарова госпитализировали с пневмонией. У него развился сепсис, и врачам пришлось ампутировать стопы и несколько пальцев на руках. Позже сообщалось о поражении части головного мозга спортсмена, он пережил два инсульта. Впоследствии Костомарову удалили пальцы на левой руке из-за всё того же сепсиса. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию.

Ранее друг Костомарова, серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух раскрыл детали голосового сообщения, которое ему записал Роман. Состояние здоровья олимпийского чемпиона улучшается, отметил хореограф.

Никита Никонов
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