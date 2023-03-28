Врач рассказал, сможет ли Костомаров ходить с бионическим протезом стопы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров сможет ходить с бионическим протезом стопы, если ему понадобится данная операция, заявил заведующий отделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья Максим Королёв в беседе с NEWS.ru .

"Я занимаюсь хоккеем профессионально в Ночной хоккейной лиге. Со мной играет пациент. Я узнал, что у него полностью бионический протез ноги, через год, когда он приехал ко мне на обследование как к врачу. А так я не знал, что у него протез", — признался медик.