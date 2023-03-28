Врач рассказал, сможет ли Костомаров ходить с бионическим протезом стопы
Травматолог Королёв: Роман Костомаров сможет ходить с бионическим протезом стопы
Роман Костомаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs
Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров сможет ходить с бионическим протезом стопы, если ему понадобится данная операция, заявил заведующий отделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья Максим Королёв в беседе с NEWS.ru.
По словам врача, благодаря современным технологиям пациенты с бионической ногой даже играют в хоккей.
"Я занимаюсь хоккеем профессионально в Ночной хоккейной лиге. Со мной играет пациент. Я узнал, что у него полностью бионический протез ноги, через год, когда он приехал ко мне на обследование как к врачу. А так я не знал, что у него протез", — признался медик.
Напомним, в январе этого года Костомарова госпитализировали с пневмонией. У него развился сепсис, и врачам пришлось ампутировать стопы и несколько пальцев на руках. Позже сообщалось о поражении части головного мозга спортсмена, он пережил два инсульта. Впоследствии Костомарову удалили пальцы на левой руке из-за всё того же сепсиса. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию.
Ранее друг Костомарова, серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух раскрыл детали голосового сообщения, которое ему записал Роман. Состояние здоровья олимпийского чемпиона улучшается, отметил хореограф.