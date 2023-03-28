Врачи сумели остановить развитие некроза у Костомарова

Врачи остановили развитие некроза у российского фигуриста Романа Костомарова, который ранее пережил несколько ампутаций. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник.

По его словам, спортсмену зашили трахеостому, а также нормализовали мозговое кровообращение. Костомарову продолжают ставить капельницы и проводить необходимую терапию. Сейчас фигурист уже может садиться, он учится жевать и глотать пищу. Его держат на специальной диете.