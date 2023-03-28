Врачи сумели остановить развитие некроза у Костомарова
"Известия": Врачи остановили развивающийся некроз у Романа Костомарова
Врачи остановили развитие некроза у российского фигуриста Романа Костомарова, который ранее пережил несколько ампутаций. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник.
"Распространение некроза дальше не идёт. Пациент проходит лекарственную терапию. Особое внимание уделено восстановлению работы печени", — уточнил собеседник.
По его словам, спортсмену зашили трахеостому, а также нормализовали мозговое кровообращение. Костомарову продолжают ставить капельницы и проводить необходимую терапию. Сейчас фигурист уже может садиться, он учится жевать и глотать пищу. Его держат на специальной диете.
Напомним, в январе этого года Костомарова госпитализировали с пневмонией. У спортсмена развился сепсис, из-за которого врачам пришлось ампутировать стопы и несколько пальцев на руках. Позже сообщалось о поражении части головного мозга фигуриста, он пережил два инсульта. Затем Костомарову удалили пальцы на левой руке из-за всё того же сепсиса. Сейчас спортсмен пришёл в себя, его готовят к протезированию.
ТАСС / Пётр Ковалёв