Мать Костомарова прояснила вопрос с его перевозкой на лечение в Германию
Мать Костомарова заявила, что фигуриста не будут отправлять на лечение в Германию
Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова не будут отправлять на лечение в немецкую клинику. Об этом сообщила мама спортсмена в беседе с телеграм-каналом SHOT.
"Даже разговоров сейчас об этом не ведётся", — сказала Валентина Николаевна.
Напомним, Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Через некоторое время у него развился сепсис, поэтому врачи были вынуждены ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках. Затем стало известно о поражении части головного мозга спортсмена, он пережил два инсульта. Позже из-за сепсиса спортсмену удалили пальцы на левой руке. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию. 31 марта появилась информация о подготовке Костомарова к транспортировке в Германию для лечения и восстановления.