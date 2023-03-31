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31 марта, 14:51

Мать Костомарова прояснила вопрос с его перевозкой на лечение в Германию

Мать Костомарова заявила, что фигуриста не будут отправлять на лечение в Германию

<p>Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Елена Никитченко</p>

Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова не будут отправлять на лечение в немецкую клинику. Об этом сообщила мама спортсмена в беседе с телеграм-каналом SHOT.

"Даже разговоров сейчас об этом не ведётся", — сказала Валентина Николаевна.

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Напомним, Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе этого года. Через некоторое время у него развился сепсис, поэтому врачи были вынуждены ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках. Затем стало известно о поражении части головного мозга спортсмена, он пережил два инсульта. Позже из-за сепсиса спортсмену удалили пальцы на левой руке. Сейчас фигурист пришёл в себя, его готовят к протезированию. 31 марта появилась информация о подготовке Костомарова к транспортировке в Германию для лечения и восстановления.

Светлана Оперук
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