США решили рассекретить данные разведки о происхождении ковида

Американская разведка должна рассекретить имеющиеся у неё данные о происхождении коронавирусной инфекции CoViD-19. Соответствующий закон, одобренный ранее Конгрессом, подписал президент США Джо Байден. Об этом сообщил Белый дом.

"В понедельник, 20 марта 2023 года, президент подписал закон... S. 619, "Закон о происхождении CoViD-19 от 2023 года", который требует от директора Национальной разведки рассекретить определённую информацию, касающуюся происхождения CoViD-19", — говорится в сообщении пресс-службы американской администрации.