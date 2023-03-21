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20 марта, 21:11

США решили рассекретить данные разведки о происхождении ковида

Байден распорядился, чтобы разведка США рассекретила данные о происхождении ковида

Американская разведка должна рассекретить имеющиеся у неё данные о происхождении коронавирусной инфекции CoViD-19. Соответствующий закон, одобренный ранее Конгрессом, подписал президент США Джо Байден. Об этом сообщил Белый дом.

"В понедельник, 20 марта 2023 года, президент подписал закон... S. 619, "Закон о происхождении CoViD-19 от 2023 года", который требует от директора Национальной разведки рассекретить определённую информацию, касающуюся происхождения CoViD-19", — говорится в сообщении пресс-службы американской администрации.

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Ранее Лайф писал, что директор ФБР вновь заявил о лабораторной версии происхождения ковида. Кристофер Рэй сказал, что наиболее вероятной причиной появления CoViD-19 якобы является утечка в Ухани.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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