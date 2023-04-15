В России зарегистрировали вакцину от ковида для детей 6–11 лет
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей от шести до 11 лет
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало двухкомпонентную вакцину для профилактики коронавируса у детей в возрасте от шести до 11 лет включительно. Это следует из данных государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).
"Гам-КОВИД-Вак-Д Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2", — говорится в реестре.
Вакцина противопоказана при гиперчувствительности к какому-либо из её компонентов или к препаратам с аналогичными компонентами, а также при тяжёлых аллергических реакциях в анамнезе. В тех случаях, когда ребёнок перенёс острое инфекционное или неинфекционное заболевание либо у него обострились хронические болезни, прививку делают через две – четыре недели после выздоровления или ремиссии. При лёгких ОРВИ и острых инфекциях в ЖКТ вакцинация проводится, когда температура придёт в норму.
Напомним, центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от ковида для детей от шести до 11 лет в конце января. Срок годности препарата составляет 15 месяцев.
ТАСС / Дмитрий Рогулин