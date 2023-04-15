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15 апреля, 08:36

В России зарегистрировали вакцину от ковида для детей 6–11 лет

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей от шести до 11 лет

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало двухкомпонентную вакцину для профилактики коронавируса у детей в возрасте от шести до 11 лет включительно. Это следует из данных государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

"Гам-КОВИД-Вак-Д Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2", — говорится в реестре.

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Вакцина противопоказана при гиперчувствительности к какому-либо из её компонентов или к препаратам с аналогичными компонентами, а также при тяжёлых аллергических реакциях в анамнезе. В тех случаях, когда ребёнок перенёс острое инфекционное или неинфекционное заболевание либо у него обострились хронические болезни, прививку делают через две – четыре недели после выздоровления или ремиссии. При лёгких ОРВИ и острых инфекциях в ЖКТ вакцинация проводится, когда температура придёт в норму.

Напомним, центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от ковида для детей от шести до 11 лет в конце января. Срок годности препарата составляет 15 месяцев.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Никита Никонов
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