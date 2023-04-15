В России зарегистрировали вакцину от ковида для детей 6–11 лет

Вакцина противопоказана при гиперчувствительности к какому-либо из её компонентов или к препаратам с аналогичными компонентами, а также при тяжёлых аллергических реакциях в анамнезе. В тех случаях, когда ребёнок перенёс острое инфекционное или неинфекционное заболевание либо у него обострились хронические болезни, прививку делают через две – четыре недели после выздоровления или ремиссии. При лёгких ОРВИ и острых инфекциях в ЖКТ вакцинация проводится, когда температура придёт в норму.