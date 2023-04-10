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10 апреля, 14:00

Врач успокоил будущих мам после рождения первых в мире детей с патологиями мозга из-за ковида

Иммунолог Крючков высказался о рождении детей с повреждениями мозга из-за ковида

Науке известны пока только два случая внутриутробной передачи коронавируса от мамы к ребёнку, заявил иммунолог Николай Крючков. В беседе с kp.ru он разъяснил, стоит ли переживать, если женщина заболела ковидом во время беременности.

"Пока известно только два случая. Сами авторы исследования говорят, что они пронаблюдали сотни мамочек с ковидом и там беременности прошли без каких-то серьёзных последствий", — сказал Крючков в эфире радио "Комсомольская правда".

В каком-то проценте случаев инфекция действительно может перейти от матери ребёнку и даже вызвать осложнения, нарушив кровоток в плаценте. В результате есть риск гипоксии и ишемии, но в крайне редких случаях. Поэтому в дальнейшем надо будет выяснять, с чем связаны тяжёлые повреждения мозга у младенцев в указанных выше ситуациях. По оценке иммунолога, возможно, что к такому результату привели какие-то индивидуальные особенности матерей.

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Напомним, что американские учёные подтвердили первые два случая рождения детей с патологией мозга из-за ковида. Женщины заразились CoViD-19 на втором триместре беременности.

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Ирина Фальке
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