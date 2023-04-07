Жительница Подмосковья с диагнозом "бесплодие" узнала о беременности на 8-м месяце

В Подмосковье родила 37-летняя женщина, у которой ещё 15 лет назад диагностировали бесплодие. Как сообщает Mash, она узнала о беременности лишь на восьмом месяце: сначала думала, что у неё начались проблемы с внутренними органами.

В Подмосковье 37-летняя женщина узнала о беременности на восьмом месяце. Видео © Telegram / Mash

"Я ходила в поликлинику. Мы лечили сначала почки, потом кишечник, а потом, как пошла, уже поняла, что что-то не то совсем прям. Ну вот, соответственно, на 36-й неделе [узнала о беременности]", — поделилась Татьяна.

Когда женщина узнала о беременности, она испытала шок. Сначала не поверила, поскольку много лет зачать ребёнка не получалось, но позже обрадовалась, что станет матерью.

В подмосковном Минздраве уточнили, что пациентка долгое время боялась проходить обследование у гинекологов, поскольку опасалась узнать об онкологическом заболевании. Когда плод начал двигаться, её доставили в МОЦОМД в Люберцах.

"На 36-й неделе беременности пациентку направили в наш центр. Нам удалось пролонгировать беременность до 39-й недели. Ситуация осложнилась развитием преэклампсии. Такая патология вызывает резкое повышение артериального давления, что может привести к летальному исходу и ребёнка, и мамы", — рассказал врач – акушер-гинеколог Николай Синев.

Медик добавил, что родила женщина с помощью кесарева сечения. В итоге появился здоровый мальчик ростом 51 сантиметр и весом более двух с половиной килограммов. Состояние женщины после операции постепенно стабилизировалось.