Выявлены первые случаи рождения детей с патологией мозга из-за ковида у матерей

Американские учёные подтвердили первые два случая рождения детей с повреждениями мозга из-за того, что их матери во время беременности переболели коронавирусом. При этом один из младенцев, к сожалению, скончался, сообщает телеканал NBC.

Матери больных младенцев заразились ковидом на втором триместре беременности в 2020 году, когда ещё не были разработаны вакцины. По данным медиков, инфекция попала в организм малышей через плаценту.

"Это первый случай, когда нам удалось продемонстрировать вирус в органе плода с трансплацентарным переходом. Вот почему мы считаем, что это так важно", — отметил Майкл Падс, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Университета Майами.

У обоих новорождённых наблюдались задержки в развитии и судороги. Один малыш умер в 13-месячном возрасте. На вскрытии выяснилось, что в его мозге был вирус SARS-CoV-2, что позволяет учёным предполагать прямую инфекцию.