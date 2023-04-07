Минобороны РФ: Пандемия коронавируса подпитывается новыми штаммами со стороны

По словам Кириллова, у специалистов есть несколько вопросов, которые связаны со "странными" для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением вариантов CoViD-19. Генерал-лейтенант подчеркнул, что каждая новая версия наносила всё больший экономический ущерб. Кроме того, Кириллов отметил, что очень строгие антиковидные меры не исключили появления в 2022 году субвариантов штамма "омикрон" БА-5.2 и БФ-7, что привело к резкому росту числа заболевших в КНР.