Минобороны РФ: Пандемия коронавируса подпитывается новыми штаммами со стороны
Пандемия коронавируса искусственно подпитывается новыми усовершенствованными штаммами со стороны. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Создаётся впечатление, что кем-то предпринимаются целенаправленные действия по усилению патогенных свойств вируса, а пандемия искусственно подпитывается посредством вброса новых усовершенствованных вариантов", — отметил он.
По словам Кириллова, у специалистов есть несколько вопросов, которые связаны со "странными" для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением вариантов CoViD-19. Генерал-лейтенант подчеркнул, что каждая новая версия наносила всё больший экономический ущерб. Кроме того, Кириллов отметил, что очень строгие антиковидные меры не исключили появления в 2022 году субвариантов штамма "омикрон" БА-5.2 и БФ-7, что привело к резкому росту числа заболевших в КНР.
Ранее Лайф писал, что США пришлось переименовать свою военно-биологическую программу на Украине, чтобы скрыть истинные цели и характер работ. Об этом также сообщили в Минобороны РФ.
ТАСС / Пётр Ковалёв