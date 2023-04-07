Минобороны РФ обнародовало данные о серьёзных побочных эффектах вакцины Pfizer
Вакцину от коронавируса Pfizer ("Пфайзер") выпустили на рынок с серьёзными побочными эффектами из-за сговора в США. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.
"Сговор между чиновниками и производителями антиковидной вакцины позволил запустить в обращение препараты с серьёзными побочными эффектами. При этом на момент одобрения вакцины у Pfizer были реальные доказательства, подтверждающие повышенный риск серьёзных патологий сердечно-сосудистой системы после вакцинации", — проинформировал он.
Кириллов отметил, что пандемия коронавируса по-прежнему искусственно подпитывается вбросами новых, более "усовершенствованных" штаммов. У специалистов остаётся ряд вопросов, связанных с нетипичной для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением вариантов CоViD-19.
Отметим, что российские войска радиационной, химической и биологической защиты не первый раз обнародуют сведения о пугающей деятельности американских биолабораторий по всему земному шару, а также возможной причастности США к вспышкам опасных заболеваний. В ведомстве уже обращали внимание, что пандемия коронавируса развивалась по сценарию американских учений "Ивент-201" (Event 201), из-за чего встаёт вопрос о причастности США к распространению болезни.
Shutterstock