Вакцину от коронавируса Pfizer ("Пфайзер") выпустили на рынок с серьёзными побочными эффектами из-за сговора в США. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

"Сговор между чиновниками и производителями антиковидной вакцины позволил запустить в обращение препараты с серьёзными побочными эффектами. При этом на момент одобрения вакцины у Pfizer были реальные доказательства, подтверждающие повышенный риск серьёзных патологий сердечно-сосудистой системы после вакцинации", — проинформировал он.

Кириллов отметил, что пандемия коронавируса по-прежнему искусственно подпитывается вбросами новых, более "усовершенствованных" штаммов. У специалистов остаётся ряд вопросов, связанных с нетипичной для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением вариантов CоViD-19.