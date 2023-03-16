Академик спрогнозировал сроки полной победы над ковидом

Ковид становится всё менее опасным: если в начале пандемии в Свердловской области для больных было развёрнуто 12 тысяч коек, то сейчас — всего 400. По словам замминистра здравоохранения региона Екатерины Ютяевой, на данный момент он протекает как острое респираторное заболевание — и врачи позволяют пациентам лечиться на дому.

"Но тяжело болеют лица, которые страдают хроническими неинфекционными заболеваниями", — пояснила она в беседе с kp.ru.

Уральские учёные отмечают, что ни одна страна мира не была готова к пандемии должным образом. Так, на первом месте по числу заболевших находятся США (104 миллиона человек), на втором — Индия (45 миллионов), а на третьем — Франция (40 миллионов). Россия же одно время находилась на пятом месте, потом переместилась на шестое, а сейчас и вовсе располагается на десятом месте с 22,3 миллиона заболевших.

По словам президента Российского научного общества иммунологов, научного руководителя Института иммунологии и физиологии УрО РАН академика Валерия Черешнева, ковид постепенно теряет вирулентность — и уже в ближайшие полгода пандемия закончится.

"Сейчас доминирует разновидность "омикрона" "Кракен". Патогенность и вирулентность у него резко снижены. Видимо, так дальше и будет — коронавирус станет обычным респираторным заболеванием. Против него будут нарабатываться вакцины, как при гриппе", — отметил он.

Несмотря на скорый конец пандемии, российские учёные продолжают пробовать инновационные способы борьбы с болезнью. Для этих целей созданы портативные лазерные установки: пациенту облучают плечо или надлопаточную область, что резко увеличивает количество дендритных клеток. Технология, по словам Черешнева, работает "очень хорошо" и уже запатентована в РФ и США.