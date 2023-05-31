Агроном рассказала, когда и как правильно поливать грядки для лучшего урожая

Одна из самых частых ошибок дачников в желании подарить растениям максимум влаги — обильный полив всех грядок, объяснила "Федералпресс" агроном Людмила Шубина. По её словам, такая стратегия может плохо отразиться на будущем урожае.

По словам специалиста, почву нужно напитывать с наступлением прохлады. Лучше вечером, когда растения уставшие, "подвядшие". Ночью они будут более эффективно использовать влагу. Злоупотреблять поливом тоже нельзя, так как корневая система может быть слабой, неразвитой. Лучшее решение — поливать обильно, но раз в неделю. При этом землю нужно увлажнять так, чтобы надпочвенная влага соединялась с той, что находится в 10–15 см под землёй.

По словам Шубиной, следует помнить о суховейных ветрах, которые периодически иссушают и почву, и листья, отчего страдают тыква, кабачки, огурцы и другие широколистные растения. Поэтому эти культуры нужно на ночь сверху обрызгивать водой, тогда устьица откроются, растения будут дышать и впитывать влагу через листья.

"По мере возможности хорошо устраивать и капельный полив — это наиболее рациональное использование влаги, особенно там, где присутствует её сильный дефицит. Он также должен происходить ночью", — пояснила Шубина.

Она обратила внимание на то, что растения обладают определёнными критическими фазами водопотребления, а именно в период цветения и плодообразования. В это время деревья особенно нуждаются в поливе, после которого приствольный круг нужно замульчировать и на второй-третий день прорыхлить граблями, чтобы разбавить образовавшуюся корку и сохранить влагу в земле.