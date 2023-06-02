В Липецке голый "Тарзан" убегал по балконам с 5-го этажа и нарвался на неприятности

В Липецке обнажённый мужчина устроил настоящее шоу для местных жителей: он ловко убегал от нагой избранницы по балконам, но приземлился прямо в руки к полицейским и соседям с палками. Об истории рассказал телеграм-канал SHOT.

В Липецке заметили голого "Тарзана", убегающего по балконам с 5-го этажа. Видео © t.me / SHOT

Всё произошло в одной из многоэтажек на проспекте Победы. Судя по кадрам, обнажённого "Тарзана" что-то вынудило быстро покинуть спутницу, которая, будучи голой, едва не кинулась за ним прыгать по балконам. Путешествие мужчина начал с пятого этажа, лихо соскользнув на четвёртый. По пути он также пробовал выбить стекло, стоя на кондиционере, но после — рухнул прямо в руки полицейским и соседям, которые встретили его с палками.

Предприимчивый мужчина проявил смекалку не только в лазании по балконам: во время своего удивительного "паркура" он успел где-то раздобыть трусы и надеть их. После задержания его передали врачам, которые будут разбираться в мотивах его поступка.