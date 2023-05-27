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27 мая, 02:23

Подмосковного "акробата" спустили с 15-го этажа после девяти часов перформанса

Подмосковного "акробата", который показывал невероятные "фокусы" на 15-м этаже многоквартирного дома, удалось спустить на землю спустя девять часов, пишет SHOT.

Мужчина, лазивший по стене в многоэтажке в посёлке Боброво, спустился на землю. Видео © SHOT

"Человек-паук" успел повисеть на кожухе кондиционера, полазить по конструкциям и даже пытался с 15-го этажа стрельнуть сигаретку у друга Николая. За его "выступлением" наблюдало множество жителей посёлка, которые не на шутку испугались за жизнь парня. И вот спустя девять часов его наконец удалось спустить на землю. Сейчас в его мотивах разбираются медики.

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Напомним, в посёлке Боброво мужчина вылез из окна многоэтажки на уровне 15-го этажа и принялся лазить по фасаду, цепляясь за защитный кожух для кондиционера. Он пытался стрельнуть сигаретку у некоего друга Коли. Спускаться отказывался, несмотря на уговоры пришедших мамы и работников скорой.

Обложка ©

SHOT

Анатолий Симоненко
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