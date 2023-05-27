Подмосковного "акробата" спустили с 15-го этажа после девяти часов перформанса
Подмосковного "акробата", который показывал невероятные "фокусы" на 15-м этаже многоквартирного дома, удалось спустить на землю спустя девять часов, пишет SHOT.
Мужчина, лазивший по стене в многоэтажке в посёлке Боброво, спустился на землю. Видео © SHOT
"Человек-паук" успел повисеть на кожухе кондиционера, полазить по конструкциям и даже пытался с 15-го этажа стрельнуть сигаретку у друга Николая. За его "выступлением" наблюдало множество жителей посёлка, которые не на шутку испугались за жизнь парня. И вот спустя девять часов его наконец удалось спустить на землю. Сейчас в его мотивах разбираются медики.
Напомним, в посёлке Боброво мужчина вылез из окна многоэтажки на уровне 15-го этажа и принялся лазить по фасаду, цепляясь за защитный кожух для кондиционера. Он пытался стрельнуть сигаретку у некоего друга Коли. Спускаться отказывался, несмотря на уговоры пришедших мамы и работников скорой.