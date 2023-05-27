Подмосковного "акробата" спустили с 15-го этажа после девяти часов перформанса

"Человек-паук" успел повисеть на кожухе кондиционера, полазить по конструкциям и даже пытался с 15-го этажа стрельнуть сигаретку у друга Николая. За его "выступлением" наблюдало множество жителей посёлка, которые не на шутку испугались за жизнь парня. И вот спустя девять часов его наконец удалось спустить на землю. Сейчас в его мотивах разбираются медики.