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26 мая, 23:03

В Подмосковье заметили "человека-паука", повисшего на кожухе кондиционера на 15-м этаже

В Подмосковье неадекват несколько часов висит на кожухе кондиционера

В посёлке Боброво мужчина вылез из окна многоэтажки на уровне 15-го этажа и принялся лазить по фасаду, цепляясь за защитный кожух для кондиционера, пишет SHOT. Его "приключение" началось вчера в шесть часов вечера, но он до сих пор не поддаётся на уговоры и отчаянно пытается стрельнуть сигаретку у некоего друга Коли.

В посёлке Боброво мужчина вылез из окна многоэтажки на уровне 15-го этажа. Видео © SHOT

Спускаться мужчина отказывается, несмотря на уговоры пришедших мамы и работников скорой. На месте дежурят правоохранительные органы.

Неадеквата с двумя бутылками бензина задержали на Красной площади в Москве

Неадеквата с двумя бутылками бензина задержали на Красной площади в Москве

Ранее в центре Уфы на улице Мустая Карима мужчина устроил стрельбу. Злоумышленник ранил прохожего за отказ поделиться с ним шаурмой.

Обложка ©

SHOT

Анатолий Симоненко
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