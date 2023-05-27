В Подмосковье заметили "человека-паука", повисшего на кожухе кондиционера на 15-м этаже

В посёлке Боброво мужчина вылез из окна многоэтажки на уровне 15-го этажа и принялся лазить по фасаду, цепляясь за защитный кожух для кондиционера, пишет SHOT. Его "приключение" началось вчера в шесть часов вечера, но он до сих пор не поддаётся на уговоры и отчаянно пытается стрельнуть сигаретку у некоего друга Коли.