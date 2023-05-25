В Уфе неадеквату не дали шаурму, и он открыл стрельбу

В центре Уфы мужчина устроил стрельбу. Злоумышленник ранил прохожего за отказ поделиться с ним шаурмой. Об инциденте сообщает Mash Batash.

Стрельба в Уфе из-за шаурмы. Видео © t.me / mash_batash

На улице Мустая Карима мужчина и его брат ели шаурму. К ним подошёл парень и попросил поделиться едой. После отказа прохожий затеял драку и выстрелил в оппонента из пистолета.

Телеграм-канал опубликовал кадры с инцидентом. На фото запечатлён парень, направляющий пистолет. А на видео — мужчина, который показывал прохожим рану от выстрела.

Потерпевшего увезли в больницу, у него ранение груди и сломан мизинец. Стрелка разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".