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25 мая, 08:54

В Уфе неадеквату не дали шаурму, и он открыл стрельбу

В Уфе мужчина устроил стрельбу из-за отказа прохожего поделиться шаурмой

В центре Уфы мужчина устроил стрельбу. Злоумышленник ранил прохожего за отказ поделиться с ним шаурмой. Об инциденте сообщает Mash Batash.

Стрельба в Уфе из-за шаурмы. Видео © t.me / mash_batash

На улице Мустая Карима мужчина и его брат ели шаурму. К ним подошёл парень и попросил поделиться едой. После отказа прохожий затеял драку и выстрелил в оппонента из пистолета.

Телеграм-канал опубликовал кадры с инцидентом. На фото запечатлён парень, направляющий пистолет. А на видео — мужчина, который показывал прохожим рану от выстрела.

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Потерпевшего увезли в больницу, у него ранение груди и сломан мизинец. Стрелка разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Ранее в Казани мужчина проник в здание поликлиники и выстрелил в женщину-охранника. Инцидент произошёл в ночь на 25 мая. Злоумышленник задержан, пострадавшая была доставлена в больницу.

Обложка ©

t.me / mash_batash

Иван Косицын
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