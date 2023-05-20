В стельку пьяный петербуржец устроил погром в цветочном магазине

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина устроил дебош в круглосуточном цветочном магазине. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 мая.

Мужчина устроил погром в цветочном магазине. Видео © LIFE

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, нетрезвый местный житель заявился в салон и начал говорить продавцам что-то невнятное. Затем он упал, опрокинув вазы с цветами. После этого мужчина встал на четвереньки и раскидал цветы по полу.

Сотрудницы магазина стали выгонять дебошира на улицу. Им удалось вытолкать его за пределы помещения, после чего тот начал громко звать полицию, схватил палку и разбил стеклянную дверь. В потасовке он нанёс несколько ударов продавщице. У женщины диагностировали ушибы виска, предплечья и пальца.

Через некоторое время после инцидента пьяного дебошира задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.