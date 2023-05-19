В центре Москвы пьяная драка закончилась стрельбой
В Москве мужчина устроил стрельбу во время драки, его уже задержали. Инцидент произошёл утром на Маросейке.
Последствия драки со стрельбой в Москве. Видео © Mash
Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве, стрелок, вероятно, использовал травматическое оружие. Правоохранители уточнили, что в центре столицы произошёл бытовой конфликт. На улице повздорили трое мужчин. В ходе выяснения отношений один из участников ссоры достал пистолет и выстрелил.
Пострадали два человека. Стрелка задержали, он в отделении полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф писал, что в посёлке Сириус в Краснодарском крае произошла массовая драка подростков, в результате которой одному из участников потасовки чуть не проломили череп.