В центре Москвы пьяная драка закончилась стрельбой

В Москве мужчина устроил стрельбу во время драки, его уже задержали. Инцидент произошёл утром на Маросейке.

Последствия драки со стрельбой в Москве. Видео © Mash

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве, стрелок, вероятно, использовал травматическое оружие. Правоохранители уточнили, что в центре столицы произошёл бытовой конфликт. На улице повздорили трое мужчин. В ходе выяснения отношений один из участников ссоры достал пистолет и выстрелил.

Пострадали два человека. Стрелка задержали, он в отделении полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.