Школьнику чуть не проломили череп во время уличной "стрелки" в Краснодарском крае

В посёлке Сириус в Краснодарском крае произошла массовая драка подростков, в результате которой одному из участников потасовки чуть не проломили череп. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала его мама.

Массовую драку подростков в посёлке Сириус в Краснодарском крае сняли камеры наблюдения. Видео © Телеканал "360"

По словам родительницы, он находится в тяжёлом состоянии. Ему разбили губу и нанесли травму головы, из-за которой образовалась большая гематома. Медикам пришлось проводить трепанацию черепа. Как рассказал отец другого пострадавшего, у того в школе произошёл конфликт со сверстником. Стороны в итоге помирились, однако через какое-то время о ссоре снова напомнили другие ребята и предложили устроить "стрелку".

Мужчина отметил, что силы во время уличной драки оказались неравными — троих ребят избили 15 человек. Теперь в деле разбираются сотрудники полиции. Уже удалось выяснить, что нападавшими были 16- и 17-летние школьники, а также один судимый ученик колледжа.