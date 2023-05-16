Школьнику чуть не проломили череп во время уличной "стрелки" в Краснодарском крае
Подростка госпитализировали после массовой драки школьников на Кубани
В посёлке Сириус в Краснодарском крае произошла массовая драка подростков, в результате которой одному из участников потасовки чуть не проломили череп. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала его мама.
Массовую драку подростков в посёлке Сириус в Краснодарском крае сняли камеры наблюдения. Видео © Телеканал "360"
По словам родительницы, он находится в тяжёлом состоянии. Ему разбили губу и нанесли травму головы, из-за которой образовалась большая гематома. Медикам пришлось проводить трепанацию черепа. Как рассказал отец другого пострадавшего, у того в школе произошёл конфликт со сверстником. Стороны в итоге помирились, однако через какое-то время о ссоре снова напомнили другие ребята и предложили устроить "стрелку".
Мужчина отметил, что силы во время уличной драки оказались неравными — троих ребят избили 15 человек. Теперь в деле разбираются сотрудники полиции. Уже удалось выяснить, что нападавшими были 16- и 17-летние школьники, а также один судимый ученик колледжа.
Ранее Лайф рассказывал историю подростка из столичного региона, которому грозит серьёзный срок за потасовку. Мальчика из подмосковного Пушкина могут посадить на 12 лет из-за драки с пьяным мужчиной, вот только дело в том, что он в ней даже не участвовал.
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